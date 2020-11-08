Волочкова продемонстрировала маску со стразами

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Балерина Анастасия Волочкова показала, как соблюдает масочный режим в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Звезда опубликовала в своем Instagram снимок, на котором позирует в маске. Защитное средство из белой ткани расшито стразами, которые образуют первые буквы имени и фамилии балерины.

В подписи к фотографии Волочкова признается, что любит «все именное и в стразах».

Ранее Анастасия Волочкова показала, какие продукты лежат в ее холодильнике.

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