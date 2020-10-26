«Как русалка на ножах»: Волочкова показала ноги после многочасовой репетиции

Фото: instagram.com/volochkova_art/

Балерина Анастасия Волочкова продемонстрировала, как выглядят ее ступни после продолжительной репетиции при подготовке к предстоящему концерту.

Как написала звезда в своем Instagram, хотя пуанты являются ее любимой обувью, даже в них после длительной репетиции «наминаются ногти и натираются мозоли в кровь».

Балерина сравнила себя с русалочкой из сказки Андерсена, которая ради любви согласилась ходить, испытывая при этом страшную боль. Однако Волочковой, по ее словам, неприятные ощущения скрасили подаренные ей белые розы.

Ранее Анастасия Волочкова показала, какие продукты лежат в ее холодильнике.

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