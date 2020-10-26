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«Как русалка на ножах»: Волочкова показала ноги после многочасовой репетиции
Фото: instagram.com/volochkova_art/

«Как русалка на ножах»: Волочкова показала ноги после многочасовой репетиции

Татьяна Плотникова

Звезды

Балерина Анастасия Волочкова продемонстрировала, как выглядят ее ступни после продолжительной репетиции при подготовке к предстоящему концерту.

Как написала звезда в своем Instagram, хотя пуанты являются ее любимой обувью, даже в них после длительной репетиции «наминаются ногти и натираются мозоли в кровь».

Балерина сравнила себя с русалочкой из сказки Андерсена, которая ради любви согласилась ходить, испытывая при этом страшную боль. Однако Волочковой, по ее словам, неприятные ощущения скрасили подаренные ей белые розы.

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Пуанты-моя самая любимая и драгоценная обувь.🙏🩰 Но и в них после ежедневной многочасовой подготовки премьеры наминаются ногти и натираются мозоли в кровь.🙈 Но я очень терпеливый человек и никогда не жалею физических сил для достижения цели. В эти дни я просто как русалка на ножах..🙈 Но вот на прогоне вчера эту дикую боль скрасил приятный сюрприз в виде белых роз.😊🌺 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #москва #любовь #радость #enjoy #love #спорт #премьера

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Ранее Анастасия Волочкова показала, какие продукты лежат в ее холодильнике.

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