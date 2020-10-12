«Тяжело»: Волочкова рассказала, как переживает разочарование
Российская балерина Анастасия Волочкова пожаловалась на плохое настроение. Об этом она рассказала на личной странице в Instagram.
— Настроение у меня сегодня грустное. Я всегда очень тяжело переживаю разочарование в людях и в их поступках, — поделилась звезда.
Однако она добавила, что привыкла не держать обиду и прощать окружающих. А быстрее прийти в равновесие ей помогает секретное место: балетный зал. Танцовщица призналась, что во время тренировок она перестает думать о тревогах.
Ранее Волочкова заявила, что она вошла в историю России. Так артистка ответила на нападки недоброжелателей в Сети.
Разговоры людей, как заявила знаменитость, ее не касаются. За нее говорят «не громкость имени, а дела и поступки».
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