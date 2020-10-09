Волочкова продемонстрировала свадебный марш «руками любимого»

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала видеозапись, на которой запечатлена со своим таинственным возлюбленным.

Звезда выложила в своем Instagram видео, на котором некий мужчина в красной толстовке с капюшоном сидит за пианино и играет или имитирует исполнение «Свадебного марша» Феликса Мендельсона.

Волочкова расположилась рядом в кресле, демонстрируя шпагат.

Никаких уточнений относительно личности мужчины, с которым у Волоковой, по ее собственным словам, серьезные отношения, не последовало.

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