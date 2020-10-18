Анастасия Волочкова показала, какие продукты лежат в ее холодильнике

Фото: instagram.com/volochkova_art

Балерина Анастасия Волочкова показала фанатам, какие продукты составляют основу ее рациона. Видео содержимого холодильника она опубликовала в личном аккаунте в Instagram.

На кадрах видно, что он наполнен овощами, фруктами и зеленью. При этом рыбы или мяса в нем нет.

— Вы хотите посмотреть, что находится в холодильнике Анастасии Волочковой? Он весь забит салатными листьями, зеленью, шпинатом. Имбирь — его очень много. Острый перец, огурцы, помидоры, — поделилась звезда в Instagram-stories.

Волочкова не раз демонстрировала подписчикам видео со своих тренировок, отмечая их важность в сохранении красивой фигуры, выносливости и гибкости. Она также признавалась, что ест только зеленый салат, немного вареных яиц и изредка позволяет себе отварную курицу.

Читайте также: «Парю в небе»: Волочкова показала опасный шпагат