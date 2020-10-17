«Парю в небе»: Волочкова показала опасный шпагат

Фото: instagram.com/volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала новую фотографию с фирменным шпагатом. Снимок она разместила на личной странице в Instagram.

На фото она запечатлена на балконе своего дома на фоне облачного неба. На заднем плане видны крыши соседних особняков, что дает понять, на какой высоте знаменитость рискнула сделать кадр.

— Керамогранит лучшего качества и благородных оттенков. Можно даже танцевать на пуантах. Но пока от радости и восхищения я парю в небе в своем традиционном шпагате, в котором я живу, — подписала снимок танцовщица.

Ранее Волочкова рассказала, что балетный зал является для нее волшебным местом, помогающим прийти в равновесие. По ее словам, во время тренировок она перестает думать о тревогах.

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