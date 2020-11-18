Анастасия Волочкова показала «утренний мальдивский шпагат»

Фото: instagram.com/volochkova_art

Балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram-аккаунте опубликовала снимок в откровенном купальнике золотистого цвета. По традиции балерина продемонстрировала свою растяжку. Этот элемент она назвала «утренним мальдивским шпагатом».

— Я очень дорожу этим элементом моей профессии, потому что растяжка досталась мне огромным многолетним трудом. И теперь этот шпагат Волочковой гармонично и грациозно вписывается в различных ситуациях, — написала звезда российского балета.

Фото: instagram.com/volochkova_art

Она объяснила, что на Мальдивы улетела из-за промозглой погоды в России. За последние 10 лет, по словам Волочковой, она побывала в Южной Азии около 17 раз.

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