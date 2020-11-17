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«У меня таких видео дофига»: Волочкова расплакалась, защищая Дзюбу
Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

«У меня таких видео дофига»: Волочкова расплакалась, защищая Дзюбу

Вероника Кузьминова

Звезды

Балерина Анастасия Волочкова расплакалась во время разговора о скандале с нападающим питерского «Зенита» Артемом Дзюбой. Звезда российского балета заявила, что поддерживает футболиста в его сложной ситуации.

— Что было на этом видео? Да там ничего не было. Извините, Артем Дзюба никого не изнасиловал, не побил. Он ничего не сделал недостойного, — сказала Волочкова в эфире программы Андрея Малахова «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1».

Балерина уверена, Дзюба не сделал ничего плохого. А интимное видео, слитое в Сеть, — это только его дело. Волочкова осудила тренера российской сборной по футболу Станислава Черчесова за отстранение Дзюбы и заявила, что он предал футболиста.

— У меня таких видео дофига и больше, потому что я красивая, яркая, сексуальная женщина. И мои шпагаты многие не могут пережить. А я хочу к совести призвать тренера Артема Дзюбы. Я не знаю, как вас зовут, добрый человек, но я вам хочу сказать: подло отстранять от поля боя. Вместо того, чтобы защитить человека, он взял его и предал, — после этих слов на глазах Волочковой появились слезы.

Внезапно нахлынувшие эмоции балерина объяснила своим сочувствием Дзюбе. По словам Волочковой, она знает, в какой борьбе приходится участвовать футболисту. Звезда рассказала, что ее интимные снимки тоже сливали в Сеть, поэтому она понимает чувства нападающего питерского «Зенита».

Ранее в интернете появилась компрометирующая видеозапись интимного характера, на которой запечатлен похожий на Артема Дзюбу мужчина. После этого нападающий сборной России закрыл свой аккаунт в Instagram для свободного доступа. Позже стало известно, что злоумышленники, заполучившие ролик, потребовали у спортсмена пять миллионов долларов (386 миллионов рублей) за непубликацию видео. Дзюба отказался перечислять средства мошенникам, поэтому интимные кадры появились в интернете.

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Анастасия ВолочковаАндрей МалаховАртем Дзюба
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