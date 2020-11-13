СМИ узнали, какую сумму вымогали у Дзюбы за скандальное видео

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Нападающий питерского «Зенита» Артем Дзюба получал предложение заплатить за то, чтобы интимное видео с его участием не попало в Сеть. Об этом сообщает «Фонтанка» в пятницу, 13 ноября.

Злоумышленники, по данным издания, потребовали у спортсмена пять миллионов долларов (386 миллионов рублей). Имена этих людей известны Артему Дзюбе, так как футболист встречался с вымогателями и записал разговор на телефон.

Уточняется, что Дзюба отказался от сделки из-за слишком высокой суммы и отсутствия гарантий. После инцидента футболист, как заявляет «Фонтанка», обратился в правоохранительные органы через губернатора Тульской области. От официальных комментариев спортсмен отказался.

Ранее в интернете появилась компрометирующая видеозапись интимного характера, на которой запечатлен похожий на Артема Дзюбу мужчина. После этого нападающий сборной России закрыл свой аккаунт в Instagram для свободного доступа.

Кроме того, главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбу не будут вызывать на ноябрьские матчи из-за скандала в Сети. Кроме того, «Зенит» лишил Дзюбу капитанской повязки в матче с «Краснодаром».

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