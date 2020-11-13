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«Эпический провал»: Слепаков посвятил Дзюбе стихотворение после скандального видео
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

«Эпический провал»: Слепаков посвятил Дзюбе стихотворение после скандального видео

Вероника Кузьминова

Звезды

Актер и певец Семен Слепаков посвятил нападающему питерского «Зенита» Артему Дзюбе стихотворение после скандала с интимным видео. Слова в поддержку футболиста Слепаков опубликовал в Instagram-аккаунте.

В стихотворении Слепаков говорит о безобидности поступка Дзюбы: «Тоже мне — эпический провал!» Актер не нашел ничего предосудительного в действиях футболиста на скандальном видео:

«В целом я, ребята, буду краток:

Дзюба — положительный герой!

У него один есть недостаток —

Непатриотический настрой!»

Ранее в интернете появилась компрометирующая видеозапись интимного характера, на которой запечатлен похожий на Артема Дзюбу мужчина. После этого нападающий сборной России закрыл свой аккаунт в Instagram для свободного доступа.

Кроме того, главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбу не будут вызывать на ноябрьские матчи из-за скандала в Сети. Кроме того, «Зенит» лишил Дзюбу капитанской повязки в матче с «Краснодаром».

Читайте также: Ургант прокомментировал ситуацию с интимным видео Дзюбы

скандалАртем ДзюбаСемен Слепаков
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