Дзюба не будет участвовать в ближайших матчах сборной России из-за скандала

Фото: Роман Кульгускин / АГН «Москва»

Форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбу не вызовут в российскую сборную на ближайшие матчи. Об этом сообщил главный тренер команды Станислав Черчесов.

По его словам, скандал с Дзюбой не имеет отношения к спорту, поэтому сборная не видит необходимости «давать развернутые оценочные комментарии по этому поводу». Он отметил, что тренерский штаб вместе с игроками сосредоточен только на подготовке к матчам с Молдавией, Турцией и Сербией, которые пройдут в ноябре.

— Мы всегда подчеркивали, что и на футбольном поле, и за его пределами все должны соответствовать уровню и статусу игрока национальной сборной. В связи с этим сегодня было принято решение не вызывать Артема Дзюбу на текущий сбор дабы оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста, — приводятся слова Черчесова в Telegram-канале сборной.

Главный тренер добавил, что на время отстранения у Дзюбы будет возможность «нормализовать ситуацию».

Ранее в интернете появилась компрометирующая видеозапись интимного характера, на которой запечатлен похожий на футболиста мужчина.

После этого нападающий сборной России по футболу закрыл свой аккаунт в Instagram для свободного просмотра. Просматривать публикации в аккаунте Дзюбы теперь могут только зарегистрированные пользователи. Кроме того, спортсмен ограничил возможность комментирования своих сообщений.

СПРАВКА «ВМ»

Артем Дзюба — трехкратный обладатель Кубка России (2014, 2016, 2020), трехкратный обладатель Суперкубка России (2015, 2016, 2020), двукратный чемпион России (2018/2019, 2019/2020).

На чемпионате мира по футболу 2018 года Дзюба в составе российской сборной дошел до четвертьфинала. По итогам турнира футболист был включен в символическую команду. За турнир Дзюба забил три гола и отдал две результативных передачи.

Кроме того, Артем Дзюба признан лучшим футболистом в сезоне 2019/20.

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