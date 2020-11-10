Ургант прокомментировал ситуацию с интимным видео Дзюбы
Российский телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала назвал ситуацию с отказом тренера Станислава Черчесова приглашать футболиста Артема Дзюбу в национальную сборную удивительной.
По его словам, критикам игрока стоит перестать быть «лицемерными ханжами». Ургант задался вопросом о том, что такого сделал футболист, чтобы убирать его из сборной.
— Это удивительная, конечно, ситуация, если ее глубоко рассмотреть и попытаться каким-нибудь образом проанализировать, — отметил Ургант.
Ведущий подчеркнул, что все мужчины делают подобные вещи.
Ранее в интернете появилась компрометирующая видеозапись интимного характера, на которой запечатлен похожий на Артема Дзюбу мужчина.
После этого нападающий сборной России закрыл свой аккаунт в Instagram для свободного доступа. Просматривать публикации в аккаунте Дзюбы теперь могут только зарегистрированные пользователи.
В последствии главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сообщил, что форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбу не будут вызывать на ноябрьские матчи из-за скандала в Сети. Кроме того, «Зенит» лишил Дзюбу капитанской повязки в матче с «Краснодаром».
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