Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Ургант прокомментировал ситуацию с интимным видео Дзюбы
Фото: instagram.com/egorkreed

Ургант прокомментировал ситуацию с интимным видео Дзюбы

Юлия Ямпольская

Звезды

Российский телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала назвал ситуацию с отказом тренера Станислава Черчесова приглашать футболиста Артема Дзюбу в национальную сборную удивительной.

По его словам, критикам игрока стоит перестать быть «лицемерными ханжами». Ургант задался вопросом о том, что такого сделал футболист, чтобы убирать его из сборной.

— Это удивительная, конечно, ситуация, если ее глубоко рассмотреть и попытаться каким-нибудь образом проанализировать, — отметил Ургант.

Ведущий подчеркнул, что все мужчины делают подобные вещи.

Ранее в интернете появилась компрометирующая видеозапись интимного характера, на которой запечатлен похожий на Артема Дзюбу мужчина.

После этого нападающий сборной России закрыл свой аккаунт в Instagram для свободного доступа. Просматривать публикации в аккаунте Дзюбы теперь могут только зарегистрированные пользователи.

В последствии главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сообщил, что форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбу не будут вызывать на ноябрьские матчи из-за скандала в Сети. Кроме того, «Зенит» лишил Дзюбу капитанской повязки в матче с «Краснодаром».

Ранее по теме:

Эффект Дзюбы: врач объяснил появление скандального ролика в Сети

«В аду побывал»: Дзюба прокомментировал скандальное видео

Раскрыта личность девушки, опубликовавшей скандальное видео с Дзюбой в Сети

скандалДзюбаИван Ургант
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ох уж эта прокрастинация!

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Настало время «волкодавов»

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Вымирать надо с достоинством

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Молодая черная женщина — теперь это Бонд. Джеймс Бонд

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трамп послал Байдена... В суд

Игорь Никитин
Игорь Никитин

Мир зависим от вакцин

Артем Чубар
Артем Чубар

Не называйте Россию «этой...»

Все мнения
О проекте