«В аду побывал»: Дзюба прокомментировал скандальное видео

Фото: NECHAEVA

Форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба записал видеобращение для поклонников, в котором выразил благодарность всем, кто поддержал его в сложный период. Ролик появился после того, как «Зенит» обыграл «Краснодар» со счетом 3:1 в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

— Самый непростой матч в моей карьере был. Как, наверное, в аду побывал... Но я хотел бы сказать, что я не идеален, как и любой человек. Допускаю ошибки. Все мы грешные, к сожалению. Я во многом, наверное, виноват в этом. Могу винить только себя, — заявил футболист.

Видео: instagram.com/artem.dzyuba

Дзюба надеется, что сможет прожить достойно свою жизнь.

— Сдерживаюсь максимально, стараюсь, чтобы не быть тряпкой или показушником — это не про меня. Спасибо команде, особенно ребятам, сплотились все, поддержали, — подытожил футболист. Видео опубликовано в Instagram.

Ранее в интернете появилась компрометирующая видеозапись интимного характера, на которой запечатлен похожий на Дзюбу мужчина.

После этого нападающий сборной России Артем Дзюба закрыл свой аккаунт в Instagram для свободного просмотра. Просматривать публикации в аккаунте Дзюбы теперь могут только зарегистрированные пользователи.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбу не будут вызывать на ноябрьские матчи из-за скандала в Сети. Кроме того, «Зенит» лишил Дзюбу капитанской повязки в матче с «Краснодаром».

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