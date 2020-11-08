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Звезда сериала «Чики» сфотографировалась обнаженной в поддержку Дзюбы
Фото: youtube.com / Ксения Собчак

Звезда сериала «Чики» сфотографировалась обнаженной в поддержку Дзюбы

Виктория Родимкина

Звезды

Актриса Варвара Шмыкова, звезда сериала «Чики», опубликовала в соцсети Instagram откровенное фото в поддержку футболиста Артема Дзюбы.

Ранее в Сети появилась компрометирующая видеозапись интимного характера, на которой запечатлен похожий на Дзюбу мужчина. После этого нападающий сборной России Артем Дзюба закрыл свой аккаунт в Instagram для свободного доступа. Просматривать публикации в аккаунте Дзюбы теперь могут только зарегистрированные пользователи.

Очевидно, желая поддержать футболиста, Варвара Шмыкова сфотографировалась в ванной обнаженной.

— Ямыдзюба, — подписала снимок актриса.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбу не будут вызывать на ноябрьские матчи из-за скандала в Сети. Кроме того, «Зенит» лишил Дзюбу капитанской повязки в матче с «Краснодаром».

Читайте также: Главный тренер «Зенита»: Личная жизнь Дзюбы не имеет отношения к играм команды

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