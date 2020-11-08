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«Зенит» лишил Артема Дзюбу капитанской повязки
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

«Зенит» лишил Артема Дзюбу капитанской повязки

Виктория Родимкина

Спорт

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не будет капитаном команды в матче 14-го тура РПЛ с «Краснодаром». С повязкой на матч выйдет хорватский защитник петербургского клуба Деян Ловрен, который стал игроком команды несколько месяцев назад.

Матч «Зенит» — «Краснодар» начнется в 19:00 по московскому времени. «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, «Краснодар» на десятой позиции.

Ранее главный тренер команды Станислав Черчесов сообщил, что форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбу не будут вызывать на ноябрьские матчи из-за скандала в Сети.

В интернете появилась компрометирующая видеозапись интимного характера, на которой запечатлен похожий на Дзюбу мужчина. После этого нападающий сборной России Артем Дзюба закрыл свой аккаунт в Instagram для свободного доступа. Просматривать публикации в аккаунте Дзюбы теперь могут только зарегистрированные пользователи. Кроме того, спортсмен ограничил возможность комментирования своих сообщений.

Читайте также: Сборная России сообщит об изменениях в составе после игр 14-го тура РПЛ

футбол«Зенит»Артем Дзюба
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