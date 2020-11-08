Сборная России сообщит об изменениях в составе после игр 14-го тура РПЛ

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Сборная России по футболу сообщит о возможных изменениях в составе после завершения матчей 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом рассказали в пресс-службе сборной в воскресенье, 8 ноября.

Ранее главный тренер команды Станислав Черчесов сообщил, что форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбу не будут вызывать на ноябрьские матчи из-за скандала в Сети.

— Если в списке игроков сборной на ноябрьский сбор будут изменения, то объявлено об этом будет после завершения всех сегодняшних матчей тура, — передает сообщение пресс-службы РИА Новости.

В ноябре в рамках Лиги наций УЕФА сборная России сыграет с командами Турции и Сербии, а также проведет товарищеский матч со сборной Молдавии.

Ранее в интернете появилась компрометирующая видеозапись интимного характера, на которой запечатлен похожий на футболиста мужчина.

После этого нападающий сборной России Артем Дзюба закрыл свой аккаунт в Instagram для свободного просмотра. Просматривать публикации в аккаунте Дзюбы теперь могут только зарегистрированные пользователи. Кроме того, спортсмен ограничил возможность комментирования своих сообщений.

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