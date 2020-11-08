Главный тренер «Зенита»: Личная жизнь Дзюбы не имеет отношения к играм команды

Фото: instagram.com/sergey_bogdanovich_semak

Личная жизнь нападающего Артема Дзюбы не имеет никакого отношения к матчам петербургского «Зенита». Об этом заявил главный тренер клуба Сергей Семак в воскресенье, 8 ноября.

Футболисты «Зенита» обыграли «Краснодар» со счетом 3:1 в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), состоявшегося в воскресенье. Дзюба забил победный гол.

Ранее сообщалось, что «Зенит» назначил капитаном команды в матче с «Краснодаром» хорватского защитника Деяна Ловрена вместо Дзюбы.

Сергей Семак сообщил, что у нападающего «Зенита» «нормальное состояние».

— Сегодня принял решение назначить Ловрена капитаном. У нас так бывает, в зависимости от игры даем повязку разным игрокам. Я не собираюсь копаться в личной жизни Дзюбы, она не имеет отношения к матчу, — сказал тренер в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбу не будут вызывать на ноябрьские матчи из-за скандала в Сети.

В интернете появилась компрометирующая видеозапись интимного характера, на которой запечатлен похожий на Дзюбу мужчина. После этого нападающий сборной России Артем Дзюба закрыл свой аккаунт в Instagram для свободного доступа. Просматривать публикации в аккаунте Дзюбы теперь могут только зарегистрированные пользователи. Кроме того, спортсмен ограничил возможность комментирования своих сообщений.

Читайте также: Футболисты ЦСКА обыграли «Ростов» и единолично возглавили таблицу РПЛ