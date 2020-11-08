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Футболисты ЦСКА обыграли «Ростов» и единолично возглавили таблицу РПЛ
Фото: twitter.com/pfc_cska

Футболисты ЦСКА обыграли «Ростов» и единолично возглавили таблицу РПЛ

Виктория Родимкина

Спорт

Футболисты московского ЦСКА обыграли «Ростов» со счетом 2:0 в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч прошел на «ВЭБ Арене» в Москве в воскресенье, 8 ноября. Голами отличились Константин Кучаев и Федор Чалов. На 60-й минуте игры вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отбил пенальти, который пытался реализовать Роман Еременко.

После этой победы ЦСКА единолично возглавил таблицу РПЛ, набрав 31 очко. «Ростов» расположился на 6-м месте, в активе южан 23 очка.

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