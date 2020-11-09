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Раскрыта личность девушки, опубликовавшей скандальное видео с Дзюбой в Сети
Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов

Раскрыта личность девушки, опубликовавшей скандальное видео с Дзюбой в Сети

Юлия Курганова

Спорт

Опубликовавшей в Сети скандальное видео интимного характера с футболистом Артемом Дзюбой оказалась жительница Еврейской Автономной области, блогер под ником Natashka Veretennikova.

На своей странице в Instagram девушка разместила компрометирующую публикацию, которая якобы раскрывала пикантные подробности ее отношений со спортсменом. В описании к ролику блогер оставила неоднозначную фразу: «Я больше так не буду, честно».

После этого девушка закрыла свой профиль, и сейчас заходить на ее страницу могут только ее подписчики.

— Знаете, друзья, после этого видео с Дзюбой, мне пришло очень много сообщений от мужской части о том, что это видео очень отвратительное, что Дзюба тоже очень отвратительный. Что вам хочу сказать: видео просто прекрасное, поверьте мне, — написала она.

Блогер добавила, что стала опасаться за собственную жизнь, так как в Сети ее начали сильно травить и угрожать, пишет издание «Экономика сегодня».

Ранее в интернете появилась компрометирующая видеозапись интимного характера, на которой запечатлен похожий на Артема Дзюбу мужчина.

После этого нападающий сборной России закрыл свой аккаунт в Instagram для свободного доступа. Просматривать публикации в аккаунте Дзюбы теперь могут только зарегистрированные пользователи.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбу не будут вызывать на ноябрьские матчи из-за скандала в Сети. Кроме того, «Зенит» лишил Дзюбу капитанской повязки в матче с «Краснодаром».

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