Сергей Лазарев поддержал Артема Дзюбу, сделав обнаженное фото

Фото: instagram.com/lazarevsergey

Звезда российской эстрады Сергей Лазарев сделал обнаженный снимок в Instagram-сторис для того, чтобы поддержать нападающего «Зенита» Артема Дзюбу. Артист разместил фото из душа с хештегом #ЯМыДзюба.

Таким образом Лазарев присоединился к числу вставших на сторону спортсмена знаменитостей после скандала с его интим-видео. Помимо Сергея, во флешмобе уже приняла участие 28-летняя звезда сериала «Чики», актриса Варвара Шмыкова, выложившая в Instagram-истории фотографию, на которой она также обнажена.

Фото: instagram.com/lazarevsergey

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