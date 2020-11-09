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Сергей Лазарев поддержал Артема Дзюбу, сделав обнаженное фото
Фото: instagram.com/lazarevsergey

Сергей Лазарев поддержал Артема Дзюбу, сделав обнаженное фото

Захар Чайченко

Звезды

Звезда российской эстрады Сергей Лазарев сделал обнаженный снимок в Instagram-сторис для того, чтобы поддержать нападающего «Зенита» Артема Дзюбу. Артист разместил фото из душа с хештегом #ЯМыДзюба.

Таким образом Лазарев присоединился к числу вставших на сторону спортсмена знаменитостей после скандала с его интим-видео. Помимо Сергея, во флешмобе уже приняла участие 28-летняя звезда сериала «Чики», актриса Варвара Шмыкова, выложившая в Instagram-истории фотографию, на которой она также обнажена.

Сергей Лазарев поддержал Артема Дзюбу, сделав обнаженное фотоФото: instagram.com/lazarevsergey

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Сергей ЛазаревАртем ДзюбаДзюба
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