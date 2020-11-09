«Общество у нас больное»: Малькевич назвал главную беду Дзюбы

Фото: Из личного архива Александра Малькевича

Первый заместитель председателя Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Александр Малькевич назвал главную беду члена сборной России по футболу Артема Дзюбы. По его словам, поколение футболиста снимает на видео каждый свой чих.

— Мы все давно находимся под цифровым колпаком. У нас у всех в руках смартфоны, которые пишут, о чем мы говорим и с кем. Другая проблема, о которой нужно говорить — общество у нас больное. Насмотревшись на этих идиотов звезд TikTok и инстаграма, которые впаривают нам, что на блоге можно зарабатывать миллионы. Блогеры показывают на спор, что едят, пьют и наносят себе увечья, — заявил Малькевич в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы».

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По его словам, люди забывают о том, что любую информацию из их телефона могут украсть.

— Чем это заканчивается, мы видим на примере бывшего капитана Дзюбы. Его беда в том, что он принадлежит тому поколению, которое снимает каждый свой чих. Обществу, людям при исполнении выгоднее порицать, нежели решать проблемы, вместо того, чтобы регулировать деятельность соцсетей, которые бы удаляли это, ловить за руку тех, кто ворует ролики, — считает эксперт.

Малькевич подчеркнул, что неприемлемый контент должны блокировать сами соцсети. Он добавил, что необходимо изучать актуальные дисциплины в школе и ужесточать ответственность по персональным данным и по регулированию соцсетей.

Ранее в интернете появилась компрометирующая видеозапись интимного характера, на которой запечатлен похожий на Дзюбу мужчина.

После этого нападающий сборной России Артем Дзюба закрыл свой аккаунт в Instagram для свободного просмотра. Просматривать публикации в аккаунте Дзюбы теперь могут только зарегистрированные пользователи.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбу не будут вызывать на ноябрьские матчи из-за скандала в Сети. Кроме того, «Зенит» лишил Дзюбу капитанской повязки в матче с «Краснодаром».

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