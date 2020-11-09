Звезды поддержали Дзюбу после скандального видео

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После скандала с интимным видео футболиста Артема Дзюбы звезды высказались в защиту игрока. Так, например, спортсмена поддержали Дмитрий Шепелев, Светлана Лобода и Валерия.

Телеведущий напомнил, что после ЧМ Дзюбу называли героем. По его словам, стоит стыдиться малодушия тренера, который решил отстранить талантливого футболиста.

— Если каждому футболисту, кто снимал домашнее видео, запретить выходить на поле, то, простите, выходить будет просто некому. Останется один только тренер под козырьком и в галстуке. Да и тот наверняка по-старинке прячет в книжном шкафу срамные видеокассеты, — отметил Шепелев.

Также спортсмена поддержала певица Светлана Лобода. Она подчеркнула, что скандал ее возмутил, а также призвала поднять вопрос о праве на частную жизнь на государственном уровне.

— Сегодня меня возмутил скандал, связанный с Артемом Дзюбой, из-за которого, капитана сборной лишили возможности участвовать в предстоящих матчах. Что вообще происходит, люди?! Где право на приватную жизнь? Он что, кого-то убил, изнасиловал?! Так видео для частного просмотра, которое никого не оскорбляет, не обижает, не унижает, ломает карьеру человека! Он имеет на него право! — уточнила Лобода.

Певица Валерия тоже не осталась в стороне от скандала. Она отметила, что СМИ не имеют права распространять информацию личного характера.

Сам Артем не размещал в Сети это видео и, полагаю, не давал разрешения на его использование. Он не совершил никакого преступления, а совершил его как раз тот, кто это видео слил, а всех остальных, подхвативших его и распространивших, можно считать пособниками, — сказала исполнительница.

Телеведущий Андрей Малахов тоже высказался в защиту футболиста.

— Постель в отеле — это не футбольное поле! Дзюба, держись! — написал он под своим фото в Instagram.

Ранее в интернете появилась компрометирующая видеозапись интимного характера, на которой запечатлен похожий на Дзюбу мужчина.

После этого нападающий сборной России Артем Дзюба закрыл свой аккаунт в Instagram для свободного просмотра. Просматривать публикации в аккаунте футболиста теперь могут только зарегистрированные пользователи.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбу не будут вызывать на ноябрьские матчи из-за скандала в Сети. Кроме того, «Зенит» лишил Дзюбу капитанской повязки в матче с «Краснодаром».

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