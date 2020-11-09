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Кержаков рассказал о реакции игроков «Зенита» на скандальное видео Дзюбы
Артема Дзюбу временно убрали из сборной России / Фото: https://twitter.com/zenit_spb

Кержаков рассказал о реакции игроков «Зенита» на скандальное видео Дзюбы

Юлия Курганова

Спорт

Голкипер питерского «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о реакции футболистов клуба на утечку интимного видео нападающего команды Артема Дзюбы. Об этом он сообщил в передаче «После футбола с Георгием Черданцевым» на «Матч ТВ».

— Ситуация с Дзюбой? Ну, в команде, конечно, были шуточки на эту тему, но в целом мы нормально отнеслись, я не вижу в этом ничего криминального и экстраординарного, — сказал он.

Кержаков отметил, что данный инцидент в какой-то степени даже сплотил команду.

Ранее в интернете появилась компрометирующая видеозапись интимного характера, на которой запечатлен похожий на Дзюбу мужчина.

После этого нападающий сборной России Артем Дзюба закрыл свой аккаунт в Instagram для свободного просмотра. Просматривать публикации в аккаунте футболиста теперь могут только зарегистрированные пользователи.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбу не будут вызывать на ноябрьские матчи из-за скандала в Сети. Кроме того, «Зенит» лишил Дзюбу капитанской повязки в матче с «Краснодаром».

Читайте также: Собчак поддержала Дзюбу на фоне его травли из-за скандального ролика в Сети

ФК «Зенит»Артем Дзюбавидео
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