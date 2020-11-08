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Собчак поддержала Дзюбу на фоне его травли из-за скандального ролика в Сети
Ксения Собчак считает, что из-за личного видео не стоит осуждать спортсмена / Фото: youtube.com / Ксения Собчак

Собчак поддержала Дзюбу на фоне его травли из-за скандального ролика в Сети

Юлия Курганова

Спорт

Телеведущая Ксения Собчак эмоционально поддержала футболиста Артема Дзюбу, которого временно лишили места в национальной сборной из-за скандала с интимным видео.

На спортсмена обрушился поток оскорблений в интернете, его высмеяли в социальных сетях, на игре «Зенита» с «Краснодаром» с его руки сняли повязку капитана.

Собчак уверена, что в этой ситуации все поступили неправильно по отношению к Дзюбе. Она напомнила про недавний скандал в Соединенных Штах, где журналиста уволили примерно за такое же видео.

— Вдруг талантливого спортсмена решают наказать за личное видео. Это вообще как? Вы вообще замечаете, как «новые стандарты этики» становятся знакомыми и плохо пахнущими стандартами СССР? — написала Собчак на своей странице в Instagram.

Собчак поддержала Дзюбу на фоне его травли из-за скандального ролика в СетиФото: instagram.com/xenia_sobchak/

Напомним, в Сети появилась запись интимного характера, которая была снята самим футболистом на телефон. Известно, что ролик был опубликован в интернете без ведома Дзюбы. По некоторым данным, телефон футболиста взломали неизвестные.

Читайте также: «В аду побывал»: Дзюба прокомментировал скандальное видео

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