«Сам вышлю за 100 тысяч»: Ургант пошутил о вымогательстве денег за видео Дзюбы

Фото: instagram.com/egorkreed

Ведущий Иван Ургант высказался по теме вымогательства денег у нападающего питерского «Зенита» Артема Дзюбы. Шоумен пошутил, что в тяжелые времена пандемии сам готов отправлять видео за 100 тысяч рублей.

— Год для нас, артистов, тяжелый, корпоративов нет. За 100 тысяч рублей я сам вышлю видео, свое. Вот куда скажете, туда и пошлю его, — заявил Ургант во время своего шоу на Первом канале.

Его соведущий Александр Гудков предложил Урганту помочь с видеороликом. На это шоумен ответил, что тогда придется поднять ценник до 120-130 тысяч рублей.

— У нас в конце концов: есть и свет, и ракурс, и Родион, наш главный оператор, все-таки будет красиво, — пошутил Ургант.

Ведущие «Вечернего Урганта» предложили сделать видео в лучше виде, в том числе и с аплодисментами зрителей «в нужный момент».

Ранее в интернете появилась компрометирующая видеозапись интимного характера, на которой запечатлен похожий на Артема Дзюбу мужчина. После этого нападающий сборной России закрыл свой аккаунт в Instagram для свободного доступа. Позже стало известно, что злоумышленники, заполучившие ролик, потребовали у спортсмена пять миллионов долларов (386 миллионов рублей) за непубликацию видео. Дзюба отказался перечислять средства мошенникам, поэтому интимные кадры появились в интернете.

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