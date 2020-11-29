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«Выбралась из зарослей»: Волочкова опубликовала новое откровенное фото на отдыхе
Фото: instagram.com/volochkova_art/

«Выбралась из зарослей»: Волочкова опубликовала новое откровенное фото на отдыхе

Юлия Ямпольская

Звезды

Российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала новую откровенную фотографию с отдыха на Мальдивах. Пост появился на ее странице в социальной сети Instagram.

На снимке звезда запечатлена в ярком купальнике. Она позирует на фоне экзотического пейзажа и отмечает красоту островов.

— Выбралась из зарослей. Какие же тут яркие краски мальдивские! И так без них всегда тяжело и пусто по возвращению в холод и промозглую серость. Но они заряжают энергией и остаются в памяти! — написала балерина.

Ранее Анастасия Волочкова удивила фанатов своей необычной растяжкой.

Напомним, что Волочкова в настоящее время проводит время на Мальдивских островах. Как объяснила сама звезда, на курорт она улетела из-за промозглой погоды в России.

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ВолочковаМальдивыфото
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