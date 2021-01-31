Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Елена Летучая показала поклонникам своего нового питомца
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Елена Летучая показала поклонникам своего нового питомца

Никита Абрамов

Звезды

Телеведущая Елена Летучая поделилась с поклонниками фотографией своего нового друга. Оказалось, что она завела себе нового питомца во время отдыха на горнолыжном курорте в Красной Поляне.

— Баффи — мой новый друг, прошу вас не показывать Аките это фото, — подписала фотографию Летучая в своем Instagram-аккаунте.

Отметим, что Акита — это собака Летучей породы акита-ину.

Подписчики телеведущей пришли в восторг от ее нового питомца.

«Какой пупсик»; «Есть ли фото милее?»; «Леночка, вам к лицу этот пушистик», — написали поклонники телезвезды в комментариях под снимком.

Читайте также: «Пантера»: поклонников восхитило новое фото Елены Летучей с отдыха

собакалюбимые питомцыЕлена Летучая
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Несостоявшийся юбилей Юлии Началовой: жизнь после смерти

Роман Дощинский
Роман Дощинский

Берегите слова: как научиться говорить красиво

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Почему Россия не должна уходить из ПАСЕ

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Кладовка, курятник или дом свиданий: зачем городу гаражи

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не откладывайте жизнь на потом

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Шнуров против Пригожина: как не стать звездой

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Внимай главному

Все мнения
О проекте