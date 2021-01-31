Елена Летучая показала поклонникам своего нового питомца
Телеведущая Елена Летучая поделилась с поклонниками фотографией своего нового друга. Оказалось, что она завела себе нового питомца во время отдыха на горнолыжном курорте в Красной Поляне.
— Баффи — мой новый друг, прошу вас не показывать Аките это фото, — подписала фотографию Летучая в своем Instagram-аккаунте.
Отметим, что Акита — это собака Летучей породы акита-ину.
Подписчики телеведущей пришли в восторг от ее нового питомца.
«Какой пупсик»; «Есть ли фото милее?»; «Леночка, вам к лицу этот пушистик», — написали поклонники телезвезды в комментариях под снимком.
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