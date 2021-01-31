Елена Летучая показала поклонникам своего нового питомца

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Телеведущая Елена Летучая поделилась с поклонниками фотографией своего нового друга. Оказалось, что она завела себе нового питомца во время отдыха на горнолыжном курорте в Красной Поляне.

— Баффи — мой новый друг, прошу вас не показывать Аките это фото, — подписала фотографию Летучая в своем Instagram-аккаунте.

Отметим, что Акита — это собака Летучей породы акита-ину.

Подписчики телеведущей пришли в восторг от ее нового питомца.

«Какой пупсик»; «Есть ли фото милее?»; «Леночка, вам к лицу этот пушистик», — написали поклонники телезвезды в комментариях под снимком.

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