«Пантера»: поклонников восхитило новое фото Елены Летучей с отдыха
Телеведущая Елена Летучая показала новую фотографию с отдыха в горах. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.
На снимке звезда запечатлена на фоне заснеженных гор в черном облегающем костюме. Знаменитость держит в руках лыжи. Она отметила, что погода в Сочи ее действительно порадовала.
— Скучала по лыжам. На Роза Хутор два дня валил снег, потом вышло солнце! — написала Летучая.
Поклонники оценили новый снимок телеведущей и осыпали ее комплиментами.
«Шикарное фото»; «Красиво как»; «Пантера»; «Фото с обложки журнала»; «Костюмчик — бомба на белом!», — отметили фолловеры.
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