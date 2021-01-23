«Пантера»: поклонников восхитило новое фото Елены Летучей с отдыха

/ Фото: Сергей Киселев, АГН «Москва»

Телеведущая Елена Летучая показала новую фотографию с отдыха в горах. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

На снимке звезда запечатлена на фоне заснеженных гор в черном облегающем костюме. Знаменитость держит в руках лыжи. Она отметила, что погода в Сочи ее действительно порадовала.

— Скучала по лыжам. На Роза Хутор два дня валил снег, потом вышло солнце! — написала Летучая.

Поклонники оценили новый снимок телеведущей и осыпали ее комплиментами.

«Шикарное фото»; «Красиво как»; «Пантера»; «Фото с обложки журнала»; «Костюмчик — бомба на белом!», — отметили фолловеры.

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