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Елена Летучая рассказала о своей любви к морозам
Фото: Сергей Киселев, АГН «Москва»

Елена Летучая рассказала о своей любви к морозам

Ксения Монахова

Звезды

Российская телеведущая Елена Летучая поделилась с подписчиками фотографией с собакой. Снимок звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Елена призналась, что очень любит зиму, потому что выросла на Дальнем Востоке.

— Я очень люблю зиму. Видимо, потому что выросла на Дальнем Востоке! Минус 40, и мне нипочем! И пес под стать мне! А вы любите зиму? — написала Летучая.

Телеведущая спросила у подписчиков, нравится ли им настоящая русская зима. Поклонники Елены разделились на два лагеря.

«Я тоже не против зимы, я из Сибири»; «Лето больше люблю! Но в любое время года есть свои плюсы!»; «Ненавижу зиму. Я выросла в Ташкенте и теперь маюсь от холода», — написали подписчики в комментариях.

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