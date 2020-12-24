СМИ: Мошенники обокрали актрису из «Моей прекрасной няни»

Фото: кино-театр.ру

Актрису из «Моей прекрасной няни» Ольгу Милоянину обокрали мошенники. Она уже обратилась в полицию.

Милоянина рассказала, что ей позвонили из «службы безопасности Сбербанка» и сообщили, что ее счета были атакованы. Артистка поверила злоумышленникам.

Чтобы якобы обезопасить свои деньги, актриса перевела средства на указанный счет, который на деле принадлежал мошенникам.

Злоумышленники украли более 500 тысяч рублей, сообщает РЕН ТВ.

Читайте также: «Не враги»: Успенская и Собчак впервые встретились после скандальной программы