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«Не враги»: Успенская и Собчак впервые встретились после скандальной программы
Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

«Не враги»: Успенская и Собчак впервые встретились после скандальной программы

Анастасия Волоснова

Звезды

Любовь Успенская и Ксения Собчак более полугода не общались друг с другом из-за скандальной передачи. Теперь певица и ведущая наконец помирились.

Успенская выложила в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она обнимает Собчак и рассказывает о своем примирении.

— Впервые после нашей программы с Ксюшей мы встретились. Мы понимаем, что не враги, — объяснила на видео Успенская.

Собчак добавила, что в первую очередь она журналист. В связи с этим попросила Успенскую не воспринимать ее слова как попытку обидеть или опорочить человека.

Конфликт между звездами произошел полгода назад, когда Успенская пришла на программу Собчак. По мнению певицы, ведущая всю передачу провоцировала ее вопросами о дочери Татьяне Плаксиной, которая прекратила общение с матерью. В итоге Успенская не выдержала давления и ушла из студии.

Некоторые подписчики отнеслись с недоверием к столь быстрому примирению, но остальные поддержали певицу и актрису.

«Молодцы, надо уметь прощать — это правильно, смело и мудро!»; «Люба, вы мудрая женщина, всех благ вам!»; «У вас доброе сердце, рада видеть вас вместе!» — написали поклонники в комментариях.

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