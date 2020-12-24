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«Легко сломаться»: Арзамасова поделилась эмоциями после критики ее свадьбы
Елизавета Арзамасова поблагодарила подписчиков за поздравления / Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

«Легко сломаться»: Арзамасова поделилась эмоциями после критики ее свадьбы

Юлия Курганова

Звезды

Актриса Елизавета Арзамасова обратилась к подписчикам на своей странице в социальной сети Instagram после свадьбы с фигуристом Ильей Авербухом. Она поблагодарила фанатов за поздравления и добрые пожелания и отметила, что это помогло паре пережить осуждение в Сети со стороны общественности из-за разницы в возрасте молодоженов в 22 года.

— Мы читали и переполнялись радостью от того, что в этом нервном и бушующем мире, где легко сломаться, наполниться негативом, да через край, чтоб расплескивалось, есть так много ответной радости за счастье других людей! И я очень жду новых здоровых времен, когда мы снова будем встречаться в больших концертных и театральных залах, здороваться и обниматься! — написала Арзамасова.

Она добавила, что в Сети было много недовольных и знающих, как нужно делать, а как нет.

Поклонники актрисы поддержали ее и посоветовали не обращать внимания на осуждения, а наслаждаться счастьем с любимым.

«Языков злых во все времена хватает, а светлых людей видно даже во тьме»; «Вы чудесные и бесконечно талантливые!»; «До чего вы светлый человек. Счастья вам»; «Лизонька! Главное, чтобы глаза светились счастьем! Что думают другие, не важно ни на грамм», — оставили комментарии пользователи.

Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова вышла замуж за российского фигуриста Илью Авербуха 20 декабря. Поклонники актрисы были обескуражены такой неожиданной новостью, поэтому засыпали артистку поздравлениями и пожеланиями.

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