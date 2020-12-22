«Любви до гроба желать не буду»: блогер Миро объяснила, почему Авербух не подходит Арзамасовой

Фото: instagram.com/liza_arzamasova

Блогер Миро поделилась с читателями, что не понимает, как молодая актриса Елизавета Арзамасова могла выйти замуж за слишком взрослого фигуриста Илью Авербуха. Свое мнение она выразила в «Живом журнале».

Так, по словам блогера, артистке следует скорее разводиться.

— Грустно все это, очень грустно, — отметила Миро.

Она также порассуждала, почему 25-летние девушки могут хотеть замуж за 47-летних состоявшихся мужчин. Первое, что пришло ей на ум — состояние жениха, например, Илон Маска или Мика Джаггера.

Вторая причина, по мнению блогера, — сложная экономическая ситуация. Миро рассказала, что если юная девушка из плохой семьи, голодает или просто не умеет зарабатывать деньги, то она скорее всего согласиться пожить в достатке хоть и со взрослым мужчиной. В случае же с Лизой Арзамасовой ни одна теория не подходит.

— Любви до гроба молодым желать не буду. Лучше посоветую Лизе побыстрее развестись, — заключила блогер.

Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова вышла замуж за российского фигуриста Илью Авербуха 20 декабря. Поклонники актрисы были обескуражены такой неожиданной новостью, поэтому засыпали артистку поздравлениями и пожеланиями.

Читайте также: «Рад за нас»: сын Авербуха отреагировал на свадьбу отца с Лизой Арзамасовой