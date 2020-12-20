«Слишком хороша и молода для него»: Лиза Арзамасова вышла замуж за Илью Авербуха

Илья Авербух и Лиза Арзамасова долгое время скрывали свой роман / Фото: youtube.com

Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова вышла замуж за российского фигуриста Илью Авербуха. Трогательным видео из ЗАГСа актриса поделилась в своем Instagram-аккаунте.

На торжественную церемонию Елизавета надела нежное голубое платье в пол.

— Маршрут построен, — написала Арзамасова.

Поклонники актрисы были обескуражены такой неожиданной новостью. Однако подписчики засыпали артистку поздравлениями и пожеланиями.

— Боже! Поздравляю, Лизонька!!! Будьте счастливы! Любви вселенской вашей семье! Горько! — поздравила звездную пару блогер.

— Малышка, примите мои поздравления! Живите в радости! Ура! Обнимаю сто раз, — написала актриса Юлия Зимина.

— Родные, поздравляю, — прокомментировала певица Зара.

Однако среди оставивших сообщения нашлись и те, кому свадьба 25-летней Лизы и 46-летнего Ильи пришлась не по духу.

«Ему 50, ей и 30 нет. Ну что за...»; «Неужели Авербух такой жадный? Где белое свадебное платье Лизы?! Это же первый раз в ее жизни... А он-то, конечно, уже и в шортах может жениться»; «Она слишком хороша и молода для него, в дочки годится», — отметили в комментариях.

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