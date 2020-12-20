«Разведенка»: Басков проговорился о статусе Королевой

Фото: youtube.com / Ксения Собчак

Российский эстрадный и оперный певец Николай Басков назвал коллегу по цеху Наташу Королеву «разведенкой». Видео с закулисья съемок новогодних программ артист опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

— Какая компашка новогодняя. Посмотрите — разведенка… Ой, то есть нет, это… — сказал певец.

Наташа Королева хлопнула Николая по плечу со словами: «Чур тебя». Однако объяснения слов о разводе так никто и не дал.

В Сети мнения разделились. Одни считают, что это всего лишь наивная шутка артиста из-за сложившегося скандала между Королевой и Тарзаном. Другие же считают, что Басков просто «сдал» новый статус певицы.

Напомним, Тарзан публично сообщил о своей измене. На своей странице в Instagram он опубликовал пост, где признался, что провел ночь с двумя девушками, пока певицы не было дома. Измена привела к серьезному конфликту, который до сих пор обсуждается в Сети.

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