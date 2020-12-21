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«Рад за нас»: сын Авербуха отреагировал на свадьбу отца с Лизой Арзамасовой
Фото: instagram.com/liza_arzamasova

«Рад за нас»: сын Авербуха отреагировал на свадьбу отца с Лизой Арзамасовой

Анастасия Волоснова

Звезды

Актриса Лиза Арзамасова и фигурист Ильи Авербух показали подписчикам в Instagram-аккаунте видео со свадьбы. В комментариях к посту пару поздравил сын Ильи Авербуха — Мартин.

Мартин Авербух находится в хороших отношениях с Лизой Арзамасовой, поэтому пожелал отцу и его возлюбленной всех благ.

— Папа, рад за тебя и за нас. Счастья! — написал юноша в комментариях под видео с праздничной церемонии.

К словам юноши присоединились звездные знакомые новобрачных.

— Илюша, Лиза, от всей души поздравляю! Будьте счастливы! — написал Дмитрий Соловьев.

— Мои хорошие! Ура! Будьте счастливы, — оставила комментарий Наталья Подольская.

— Берегите друг друга! — пожелала паре актриса Ольга Кузьмина.

Молодых людей также поздравила актриса Мирослава Карпович, наставница Татьяна Тарасова и другие знаменитости.

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Лиза АрзамасоваИлья Авербухсвадьба
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