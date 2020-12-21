«Сняла на свои деньги»: Настя Ивлеева рассказала о своих расходах
Телеведущая Настя Ивлеева рассказала в своем Telegram-канале о тратах на новый проект.
Недавно блогер сообщила о закрытии некоторых шоу. Теперь она нацелена на новый проект — влог. Девушка уверена, что ей есть чем заинтересовать свою аудиторию.
Свои программы ведущая делает за собственные средства.
— Agent Show я сняла на свои деньги, а один выпуск стоил полтора миллиона, — рассказала Ивлеева о своих тратах.
Чтобы закрыть расходы, девушка подпишет несколько рекламных контрактов. Об этом она рассказала, отвечая на претензии хейтеров в социальных сетях.
— Сейчас рекламы будет реально много. У меня будет возможность порадовать и родителей, и себя на Новый год, — сообщила девушка подписчикам.
Для создания качественного контента требуется большой бюджет, поэтому девушка не стесняется частых рекламных постов.
Читайте также: «У нас сегодня праздник»: дети Галкина и Пугачевой сходили в ТЮЗ к Нонне Гришаевой