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«Сняла на свои деньги»: Настя Ивлеева рассказала о своих расходах
Фото: instagram.com/_agentgirl_

«Сняла на свои деньги»: Настя Ивлеева рассказала о своих расходах

Анастасия Волоснова

Звезды

Телеведущая Настя Ивлеева рассказала в своем Telegram-канале о тратах на новый проект.

Недавно блогер сообщила о закрытии некоторых шоу. Теперь она нацелена на новый проект — влог. Девушка уверена, что ей есть чем заинтересовать свою аудиторию.

Свои программы ведущая делает за собственные средства.

— Agent Show я сняла на свои деньги, а один выпуск стоил полтора миллиона, — рассказала Ивлеева о своих тратах.

Чтобы закрыть расходы, девушка подпишет несколько рекламных контрактов. Об этом она рассказала, отвечая на претензии хейтеров в социальных сетях.

— Сейчас рекламы будет реально много. У меня будет возможность порадовать и родителей, и себя на Новый год, — сообщила девушка подписчикам.

Для создания качественного контента требуется большой бюджет, поэтому девушка не стесняется частых рекламных постов.

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