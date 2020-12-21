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«У нас сегодня праздник»: дети Галкина и Пугачевой сходили в ТЮЗ к Нонне Гришаевой
Фотография из Instagram

«У нас сегодня праздник»: дети Галкина и Пугачевой сходили в ТЮЗ к Нонне Гришаевой

Анастасия Волоснова

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Максим Галкин рассказал в Instagram-аккаунте о походе своих детей в театр. Наследники юмориста увидели постановку Нонны Гришаевой.

Галкин показал своим подписчикам видео из Театра юного зрителя, на котором предстали его радостные двойняшки — Лиза и Гарри — и Нона Гришаева. Актриса пригласила семейство Галкина и Пугачевой на театральный квест, где работает художественным руководителем.

— У нас сегодня такой праздник!!! Моя подруга, замечательная актриса Нонна Гришаева, пригласила нас в Московский областной театр юного зрителя, где служит худруком, на квест «Тайна Снежной королевы». Мы собрались детской родственной компанией. Дети в восторге, — поделился Галкин эмоциями в посте.

Подписчики юмориста были в восхищении. Они отметили, как повзрослели дети Галкина и Пугачевой, и поддержали их культурное воспитание.

«Для детей такое развлечение даже лучше, чем смотреть сказку!»; «Вы такие молодцы! Нонна Гришаева — человек-оркестр»; «Спасибо за идею! Ваши дети замечательные!» — написали поклонники в комментариях.

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театрыдети Пугачевой и ГалкинаНонна Гришаева
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