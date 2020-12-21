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«Семейный праздник»: Лазарев поделился новогодним фото с подросшими детьми
Фото: instagram.com/lazarevsergey

«Семейный праздник»: Лазарев поделился новогодним фото с подросшими детьми

Анастасия Волоснова

Звезды

Сергей Лазарев поделился в своем Instagram-аккаунте новогодним фото с детьми. Певец редко выкладывает семейные фотографии, поэтому снимок вызвал у подписчиков много эмоций.

На фото Лазарев показал своего шестилетнего сына Никиту и двухлетнюю дочь Анну. О рождении первенца артиста поклонники узнали только спустя два года после его рождения, а о дочери Лазарева — лишь через год.

Но в преддверии новогодних праздников Лазарев решил поделиться семейным фото. На снимке певец стоит позади своих детей рядом с наряженной елкой. Сын и дочь артиста одеты в красные праздничные костюмы и весело улыбаются фотографу.

— Для меня как для артиста Новый год — это всегда «горячий сезон» в работе. Записи программ для ТВ, фотосессии, мероприятия. Везде надо успеть! Но во всей этой суете очень важно уделять много времени семье и дому. Для меня Новый год в первую очередь — семейный праздник. Это елка, подарки, детский смех и наши семейные традиции, — подписал певец фотографию.

Подписчиков растрогала фотография наследников Лазарева. Они пожелали певцу и его детям счастливого Нового года.

«Как время летит, большие уже»; «Папа, сыночек и лапочка дочка»; «Невероятно красивое, семейное, новогоднее фото и настроение»; «С наступающим Новым годом! Всех благ!» — написали поклонники в комментариях.

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