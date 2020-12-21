«Моральные манипуляции»: Марина Федункив рассказала о главных мужских недостатках

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Актриса Марина Федункив поделилась историями о личной жизни, женской дружбе и работе в период пандемии.

Как рассказала актриса в интервью Starhit, пандемия не сильно повлияла на ее финансовое положение. Были перенесены запланированные туры, но доходы резко не упали.

В запланированные туры актриса должна была поехать с сольной программой. Сейчас она активно развивает свое музыкальное творчество.

Федункив отметила, что сейчас для нее настоящее счастье — это возможность быть рядом с близкими и «заниматься любимым делом».

На вопрос об отношениях актриса прямо рассказала о худших мужских чертах, которые не может терпеть.

— Пожалуй, моральных манипуляций и очень жесткой наглой неблагодарности, — сообщила Марина Федункив.

Актриса добавила, что в жизни нельзя бояться перемен, этот страх загоняет людей в угол. Нужно брать жизнь в свои руки и самостоятельно реализовывать планы.

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