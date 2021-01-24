Фото: instagram.com/fadeevmaxim

Максим Фадеев может подать в суд на известного диетолога Алексея Ковалькова, который разнес систему похудения продюсера. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

В своем обзоре врач заявил, что Фадеев сидел на вредных диетах и даже делал липосакцию, чтобы быстро сбросить лишние 100 килограммов. Сам Фадеев рассказал, что похудел на 112 килограммов за 1,4 года с перерывами в месяц или два. Продюсер подчеркнул, что сбросил вес по своему ощущению и интуиции, а также на основании накопленных знаний о медицине. Он полностью слушал и слышал свой организм.

Фадеев заявил, что ждет извинений от Ковалькова. По словам продюсера, если их не последует, то врачу придется доказать свою правоту в суде.

Ранее Ковальков раскритиковал Фадеева за его метод похудения, заявив, что это «полная ерунда». По его мнению, похудеть на 100 килограммов самостоятельно за короткий срок, не навредив собственному организму, практически невозможно. В результате подобной диеты у человека могут возникнуть осложнения, среди которых нефроптоз и опускание почек.

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