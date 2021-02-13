Нутрициолог рассказала о вредных для организма диетах

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Монодиеты и голодовки могут причинить вред организму. Спортивный диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала о вредных способах похудения.

Она отметила, что перед похудением человеку необходимо проконсультироваться с врачом и сдать все анализы. Это поможет выявить наличие заболеваний ЖКТ и поможет худеющему узнать о противопоказаниях. При определенных воспалительных процессах может быть запрещена та или иная диета, пояснила диетолог.

По словам специалиста, не стоит увлекаться монодиетами. В частности, гречневая или кефирная диета могут предоставлять реальную угрозу для организма. Кроме того, причинить вред здоровью могут голодовки, считает Писарева.

— Это тоже очень плохо, потому что во время того, как ты питаешься одним и тем же продуктом, организм недополучает все нужные ему витамины и микроэлементы. Организм ослабевает, возможно снижение иммунитета, человек может заболеть, энергии будет мало, — пояснила диетолог.

Писарева добавила, что похудение на соках и смузи также истощает организм. Причина в том, что кишечник получает размешанную еду и не тратит силы на ее усвоение, что может привести к атрофии кишечника.

— Можно вводить в свой рацион смузи, но не так часто. То же самое я хочу сказать про свежевыжатые соки — многие садятся на такую диету... Очень сильно повышается кислотность, особенно от апельсинового сока, — рекомендовала врач.

По словам Писаревой, желающие похудеть должны учитывать при выборе диеты индивидуальную непереносимость какого-либо продукта, сообщает RT.

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