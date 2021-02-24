Врачи рассказали, как метеозависимым людям пережить климатические «качели»

Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Климатические «качели» влияют на состояние здоровья многих метеозависимых людей. Как справиться с подобными перепадами рассказал врач-кардиолог, терапевт Александр Сонин. Об этом сообщает «Радио 1».

— Важно понимать, что в подобных случаях могут ухудшаться течения ряда сердечно-сосудистых и бронхо-легочных заболеваний, — отметил эксперт.

По его словам, этот период можно преодолеть легко при приеме лекарственных средств, прописанных врачом.

— Особенно это касается гипертоников, а также пациентов с нарушениями сердечного ритма и астмой, — добавил Александр Сонин.

При этом он пояснил, что при появлении недомогания лучше всего следить за самочувствием и артериальным давлением. Вместе с тем, важно своевременно обратиться за медицинской помощью.

Тем временем, врач-психотерапевт Андрей Бобровский рассказал, что в зоне риска находятся и люди, подверженные частым стрессам и тревожно-депрессивным расстройствам, которые обычно обостряются во время климатических качелей. Этим пациентам врачи рекомендуют больше гулять пешком и увеличить время для сна, а также посещать СПА, массаж и йогу.

Читайте также: Медик рассказал, для кого особо опасны резкие изменения погоды