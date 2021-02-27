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Ночь на 27 февраля в столице оказалась самой теплой за всю зиму
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Ночь на 27 февраля в столице оказалась самой теплой за всю зиму

Анастасия Колоскова

Город

Ночь на субботу, 27 февраля, в Москве стала самой теплой за всю зиму. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, минувшей ночью температура в столице не опускалась ниже отметки плюс 2,2 градуса.

При этом, как отметил синоптик, утро принесло в Москву похолодание. Столбик термометра показывал значение ниже нуля, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в субботу в столичном регионе ожидается солнечная погода, временами будут идти небольшие осадки. Температура воздуха в столице будет держаться в районе минус 6–3 градуса, а в Подмосковье — минус 8–3 градуса.

Читайте также: Синоптик рассказал о погоде в европейской части России в начале марта

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