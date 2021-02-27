Синоптик рассказал о погоде в европейской части России в начале марта

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В первый день марта в центре европейской части России ожидается температура до плюс 3 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Первый день марта будет отличаться от предшествующих и последующих тем, что кратковременно повысится давление. Будет хоть и облачно, но с прояснениями. Очень приятно, что в первый календарный день весны, который никак нельзя ассоциировать с весной, солнечная улыбка будет обеспечена. В этот день осадков не ожидается. Температура ночью минус 5-7, до минус 10, а днем плюс 1-3. Но, как и в предыдущие дни, сильная гололедица, — рассказал он.

Синоптик добавил, что 2, 3 и 4 марта ожидается теплая погода, примерно на пять градусов выше многолетних значений. Будет облачно с небольшими осадками.

Однако в конце рабочей недели возможно понижение температуры до нормальных значений. Температуры ночью будут 3-8 градусов мороза, а днем — от 0 до минус 5 градусов, передает РИА Новости.

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