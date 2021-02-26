Новый температурный рекорд установлен в Москве

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В Москве установлен новый температурный рекорд для 26 февраля: воздух прогрелся до 6,4 градуса.

— К 16:00 температура воздуха на ВДНХ достигла 6,4 градуса. А это значит, что установлен новый температурный рекорд для 26 февраля. Ранее он принадлежал 1990 году и составлял 6 градусов, — говорится в сообщении портала «Метеоновости».

По словам метеорологов, на повышение температуры повлияло солнце, которое проглянуло после двух часов дня. Из-за этого в городе начал активно таять снег, на дорогах образовались лужи.

Ранее в Москве из-за гололедицы продлили «оранжевый» уровень погодной опасности до 28 февраля.

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