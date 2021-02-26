Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Новый температурный рекорд установлен в Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Новый температурный рекорд установлен в Москве

Анастасия Чанцева

Город

В Москве установлен новый температурный рекорд для 26 февраля: воздух прогрелся до 6,4 градуса.

— К 16:00 температура воздуха на ВДНХ достигла 6,4 градуса. А это значит, что установлен новый температурный рекорд для 26 февраля. Ранее он принадлежал 1990 году и составлял 6 градусов, — говорится в сообщении портала «Метеоновости».

По словам метеорологов, на повышение температуры повлияло солнце, которое проглянуло после двух часов дня. Из-за этого в городе начал активно таять снег, на дорогах образовались лужи.

Ранее в Москве из-за гололедицы продлили «оранжевый» уровень погодной опасности до 28 февраля.

Читайте также: Москвичам рассказали о погоде в первый день весны

погода в Москвеметеорологитемпературные рекорды
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Армении грозит Февральская революция

Лев Соболев
Лев Соболев

Не бойтесь доверять своим детям

Даниэла Рицци
Даниэла Рицци

Путешествию «Из Венеции в Москву» поможет кино

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Нагиев не прав. Песков объяснил почему

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Москва, куда ты так спешишь

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как помочь подростку повзрослеть: притча о блудном сыне

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Невозможно власть только хвалить

Все мнения
Вопрос дня
Кому поставить памятник на Лубянской площади в Москве?
О проекте