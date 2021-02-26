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Москвичам рассказали о погоде в первый день весны
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Москвичам рассказали о погоде в первый день весны

Анастасия Чанцева

Город

Жителям столицы не стоит ожидать прихода тепла с 1 марта: первый весенний день будет переменчивым. Об этом сообщил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Наступит ли весна в Москве 1 марта? По календарю — да, наступит, но погода до весенней дотягивать не будет. Март будет очень неоднородным и переменчивым, — рассказал Вильфанд Интерфаксу.

Ночью 1 марта в столице ожидается понижение температуры до 5–10 градусов, по области — до минус 15 градусов. Днем ожидается от минус 1–3 градусов мороза. В середине недели в Москве ожидается понижение температуры. Вильфанд уточнил, что атмосферное давление будет повышенным, возможна облачная с прояснениями погода.

Ранее Роман Вильфанд объяснил, почему москвичам не стоит ждать теплой погоды в марте.

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