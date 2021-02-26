Вильфанд объяснил, почему не стоит ждать тепла в марте

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Россиянам не стоит ожидать однородной теплой погоды в марте. Об этом в пятницу, 26 февраля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как пояснил синоптик, очень теплого марта ожидать не стоит из-за аномального количества снега. При этом если бы его плотность не была значительно выше нормы, вероятность, что март был бы очень теплым, была бы больше.

Первый весенний месяц будет неоднородным в плане температуры воздуха, рассказал Вильфанд. Метеорологи обещают как оттепель до пяти-десяти градусов, так и морозы до минус 15 градусов.

Однако в целом среднемесячная температура в марте, предположительно, не будет заметно отличаться от нормы, цитирует Вильфанда ТАСС.

Ранее Роман Вильфанд предупредил москвичей о предстоящем 27 февраля аномальном снижении атмосферного давления.

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