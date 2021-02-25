Животные в Московском зоопарке активизировались из-за потепления

Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

Активными с потеплением становятся также такие холодолюбивые животные, как белые медведи, морские котики или тюлени. Для посетителей зоопарка они начинают устраивать показательные заплывы.

— Сотрудники не раз замечали, что наш белый мишка Врангель чаще купается ранней весной, в конце февраля — начале марта. По словам киперов, это его индивидуальная особенность, так как в природе белые медведи плавают при любой температуре. У некоторых наших обитателей ранней весной начинается сезон размножения: они обустраивают гнезда, готовят домики, — уточнили в пресс-службе.

Однако есть животные, которые во время потепления, наоборот, становятся более сонными. Рыси и дальневосточные леопарды комфортно чувствовали себя в морозы, а резкое повышение температуры клонит их в сон.

В зоопарке добавили, что окончательное пробуждение животных от спячки случится не раньше марта из-за холодной зимы, передает агентство городских новостей «Москва».

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