Собачья работа: хаски возят людей

Сотрудница хаски-парка «Сокольников» Валентина Вербина со своей любимицей Эвредикой / Фото: Антон Гердо /Вечерняя Москва

Пока в столице держатся крепкие морозы и выпало много снега, самое время покататься на упряжке с хаски. О том, как вести себя с этими собаками, рассказал кинолог Олег Сенченко.

Хаски испокон веков использовались как тяговая сила для буксировки лодок, передвижения тяжелых грузов и перемещения людей. Эта порода собак очень распространена во всем мире. Питомники хаски есть даже в Африке. А это значит, что эти четвероногие комфортно переносят любой климат.

В Москве прокатиться на санях, запряженных веселыми и симпатичными хаски, можно в «Сокольниках», «Царицыне», «Измайлове», «Кузьминках». Такое развлечение доступно и в парке «Сказка». Сейчас там живут 17 собак. Прежде чем садиться в упряжку, нужно знать, как взаимодействовать с животными.

Многие переживают, что собаки плохо чувствуют себя в упряжке, что тяжесть вредит им. Но кинолог Олег Сенченко заверяет, что беспокоиться не о чем.

— Таскание тяжестей у хаски в крови. Их приучают к этому с раннего возраста. Скажу больше, хаски просто необходимы длительные прогулки три раза в день и серьезные физические нагрузки. Так что можно смело кататься на санях, запряженных хаски, и взрослым, и детям. Кстати, одна особь может спокойно утянуть человека, который весит 60–70 килограммов, — отметил Олег Сенченко.

В Якутии и на Аляске до сих пор передвигаются на собачьих упряжках. Там могут запрягать сразу до тридцати собак. В «Сказке» ограничиваются четырьмя особями.

В поездке неопытных в управлении собачьими упряжками москвичей сопровождает специалист. Он стоит сзади, дает команды хвостатым проводникам и направляет «экипаж». Упряжка разгоняется до 15 километров в час.

Часто гости парка, пообщавшись с хаски, загораются идеей завести себе такого питомца. Кинолог посоветовал будущим хозяевам беречь лапы собак при прогулке.

— Зимой дороги посыпают реагентами. Так что надевайте обувь на лапы и обрабатывайте их после каждой прогулки, — сказал Олег Сенченко. — Выгуливать хаски нужно на поводке. У этих резвых псов есть охотничий инстинкт, и они легко могут сбежать за птицей или кошкой.

Кинолог отметил, что собаки часто возвращаются домой сами. Но лучше приобрести ошейник с адресом и номером телефона.

ПОВАДКИ

Хаски — очень энергичная и активная порода собак. Они дружелюбно настроены к детям и незнакомым людям. Хаски любят выть: так они общаются с хозяином и сородичами. В качестве охранников собаки этой породы совершенно не годятся — слишком уж добрые. Им требуются физические нагрузки, регулярное общение с сородичами, дрессировка. А еще хаски очень любят все пробовать на зуб. Чтобы мебель и обувь остались целыми, нужно обязательно купить питомцу игрушки.

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